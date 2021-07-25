/642094/ترتيب-جدول-الدوري-الممتاز-بعد-فوز-الأهلي-على-الإنتاج

بعد نجاح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري، حدثت تغيرات كثيرة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي.

ترتيب الدوري الممتاز

1- الزمالك 61 نقطة، من أصل 27 مباراة.

2- الأهلي 55 نقطة، من أصل 25 مباراة.

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة، من أصل 28 مباراة.

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة، من أصل 28 مباراة.

5- سموحة 40 نقطة، من أصل 28 مباراة.

6- بيراميدز 40 نقطة، من أصل 26 مباراة.

7- إنبي 38 نقطة، من أصل 28 مباراة.

8- طلائع الجيش 37 نقطة، من أصل 28 مباراة.

9- مصر المقاصة 37 نقطة، من أصل 28 مباراة.

10- الجونة 36 نقطة، من أصل 28 مباراة.

11- الإسماعيلي 35 نقطة، من أصل 27 مباراة.

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة، من أصل 27 مباراة.

13- غزل المحلة 32 نقطة، من أصل 27مباراة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة، من أصل 28 مباراة.

15- البنك الأهلي 26 نقطة، من أصل 27 مباراة.

16- أسوان 25 نقطة، من أصل 27 مباراة.

17- وادي دجلة 23 نقطة، من أصل 27 مباراة.

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة، من أصل 28 مباراة.

ممر شرفي للأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

في حراسة المرمي: على لطفي.

في خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: جونيور أجايى – محمود كهربا – مروان محسن.