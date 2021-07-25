/642092/القنصل-المصري-لدى-الخليل-يؤكد-على-الدعم-المصري-قيادة-وشعبا-للحقوق-الفلسطينية

بحث القنصل العام المصري لدى دولة فلسطين سعيد هلال، الأوضاع السياسية والاقتصادية في محافظة الخليل بالضفة الغربية، ضمن الدعم المصري لفلسطين.

دوت الخليج، رصد لقاء القنصل العام المصري لدى فلسطين سعيد هلال، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري.

القنصل المصري في الخليل

وقدم محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الأحد، القنصل المصري لدى فلسطين سعيد هلال، شرحاً مفصلاً حول معاناة المواطنين الفلسطنيين جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه المستمرة على حياتهم وممتلكاتهم، وحول المخاطر المحدقة بالبلدة القديمة من المدينة في ظل إجراءات التهويد الإسرائيلية فيها، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات المبرمة.

التعاون الاقتصادي المصري الفلسطيني كما بحث البكري وهلال سبل التعاون الاقتصادي لما تمثله محافظة الخليل من ثقل اقتصادي على مستوى الوطن. من جانبه، شكر القنصل المصري، المحافظ البكري على المعلومات التي قدمها له عن الوضع في محافظة الخليل والوطن عموماً، وأكد أنه سيتم متابعة ما تم بحثه، مشددا على الدعم المصري، قيادة وشعبا، للحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات.

دعم مصر لفلسطين

وكان فداً مصرياً رفيعاً زار رام الله، في مايو الماضي، والتقى مسؤولين فلسطينيين بارزين لمناقشة تطورات الأوضاع وآخر المستجدات على الساحة. كما أعلن أعضاؤه لرئيس الوزراء الفلسطيني، استعداد القاهرة دعم بلاده في كافة المجالات المختلفة. وكانت على طاولة الحوار في رام الله أيضاً عدد من الملفات الأخرى بينها إعادة الإعمار. ووفق المعلومات، فقد بحث الوفد المصري سبل تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين واستمرار فتح معبر رفح. وفي وقت سابق طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة بتفعيل اتفاقية النقل البري بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين بما يحقق مصالح البلدين الاقتصادية. واعتبر الاتحاد في بيان صحفي أن الاتفاقية تعد سارية المفعول وتتناسب مع التطورات الحالية وتساهم في كسر الحصار على قطاع غزة وتطوير أواصر العلاقة التجارية والأخوية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وشدد الاتحاد على أن العمل بالاتفاقية يعد بمثابة الخطوة الحقيقية لتحلل غزة واقتصادها من الابتزاز الإسرائيلي والتحكم الكامل بالحركة التجارية لفرض سياسة المقايضة الأمنية التي تديرها سلطات الاحتلال.