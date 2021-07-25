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الأهلي يخطف الإنتاج الحربي بـ«ريمونتادا +90» في الدوري «فيديو»

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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انتهت أحداث مباراة الهل والإنتاج الحربي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، لصالح الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري الممتاز.

ويستعرض تحيا مصرأبرز أحداث المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري.

أهداف المباراة 

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 37 عن طريق علي معلول، من ضربة جزاء، بعد سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء، من تدخل قوي من مدافع الإنتاج، ليحكم محمد معروف بركلة جزاء لصالح مروان.

رد الإنتاج الحربي في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة بالهدف الاول والتعادل للإنتاج، عن طريق محمد طارق، من خلال تبادل كرات رائع بين لاعبي الإنتاج الحربي، ومن ثم مراوغة من محمد طارق أبو العز على ديانج لاعب الأهلي وسدد كرة بالقدم اليمنى من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، عن طريق مصطفى البدري، من خلال مرور رائع من علاء سلامة على عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وأرسل تمريرة رائعة إلى مصطفى البدري الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة داخل الشباك.

عاد الأهلي في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، بالهدف الثاني له في المباراة والتعادل في المباراة، عن طريق حسين الشحات، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرون.

نجح والتر بواليا بخطف الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة من خلال  كرة عرضية من علي معلول بطريقة رائعة من الطرف الأيسر على رأس والتر بواليا الذي سدد الكرة في الشباك بعد خروج أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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