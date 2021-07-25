"التضامن"تعلن إقامة معارض ديارنا بإيطاليا والسعودية والإمارات قبل نهاية2021

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إقامة معارض ديارنا للمعروضات اليدوية بالخارج، ومن المقرر إقامة ثلاثة معارض قبل نهاية عام 2021 بكل من الرياض بالسعودية ودبي بالإمارات وإيطاليا، على أن يكون أول معرض خارجي خلال الفترة المقبلة بالسعودية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إفتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا، منذ قليل، أن المعارض الخارجية تأتي في إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي ويستمر لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ويضم المعرض 250 عارضا من 12 محافظة على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارض ،وشهد المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والاعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.