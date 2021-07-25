الأرصاد : طقس شديدة الحرارة بداية من الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وعن درجة الحرارة غداً الإثنين، أكد الخبراء أنه لا توجد أى تغيرات جوهرية فى حالة الطقس حيث تستمر درجات الحرارة بمعدلاتها المناخية مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية مما يؤدى إلى ارتفاع الشعور بحرارة الطقس.

وعن الفترة من الثلاثاء 27 يوليو وحتى الأحد 8 أغسطس، أفاد خبراء الأرصاد أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها التدريجى كمقدمة لموجة شديدة الحرارة طويلة المدى قد تستمر لأكثر من 10 أيام نتيجة لتمدد منخفض الهند الموسمى على مصر والذى يعمل على ارتفاع الرطوبة النسبية على مناطق شمال الجمهورية ومنطقة البحر الأحمر مما يؤدى إلى الشعور بأجواء خانقة وشديدة الحرارة.

و متوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال تلك الموجة كالآتى:

السواحل الشمالية 32 إلى 35 درجة

الدلتا ومنطقة القناة 39 إلى 44 درجة

القاهرة الكبرى 39 إلى 42 درجة

شمال الصعيد 40 إلى 43 درجة

وسط وجنوب الصعيد 42 إلى 46 درجة

منطقة البحر الأحمر 38 إلى 42 درجة