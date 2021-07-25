/642085/قائمة-أسعار-اتصالات-لأجهزة-الانترنت-الهوائي

يسأل عملاء شركة اتصالات عن قائمة أسعار اتصالات لأجهزة الانترنت الهوائي ولهذا نقدم تفاصيل اجهزة الهوائي والاسعار الخاصة بها في السطورة التالية .

دوت الخليج قائمة أسعار اتصالات لأجهزة الانترنت الهوائي 4G I-Modem وقيمته 600 جنية وده بيدعم لحد 10 اجهزه - 4G USBوقيمته 300 جنيه ودول ممكن نستخدمهم مع شريحة داتا علي أنظمة منجز المختلفة أسعار اتصالات لأجهزة الانترنت الهوائي كمان متاح اجهزة هوائي (E-Home 4G) ودي بنستخدمها كبديل للانترنت المنزلي مع شريحة داتا لو مش متوفر عندك خط ارضي وبيكون سعر الجهاز 750 جنيه وبيدعم لحد 34 مستخدم وسرعة تصل ل 150 ميجا بت/ث ومتاح استخدام الاجهزة دي مع باقات (E-Home 4G)

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