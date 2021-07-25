وزير الزراعة امام دفاع النواب يؤكد على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع افريقيا«صور»

/642068/وزير-الزراعة-امام-دفاع-النواب-يؤكد-على-توجيهات-القيادة-السياسية-بتعزيز-التعاون مع-افريقياصور

أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع بالبرلمان بخحضور وزير الزراعة العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية وتابع وزير الزراعة :” و المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، و المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، و المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، و المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، و المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار. المزارع المصرية الافريقية وأضاف:” و المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، و المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.

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