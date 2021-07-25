اقتراحات النواب تناقش أزمة ماكينات الصراف الالى بمركز الزقازيق ومدينة دار السلام بسوهاج  "فيديو" 

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ناقشت لجنة الاقتراحات والشكوى، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن تركيب ماكينات صرف آلي بجميع قرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة قضايا الدولة

كما ناقشت الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد عبدالسلام قورة: الأول: بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة دار السلام – محافظة سوهاج.

الثاني: بشأن تزويد مجالس قرى الكشح، وأولاد يحيى، والخيام، وأولاد سالم – التابعة لمركز دار السلام – محافظة سوهاج، بماكينات صرف آلي.

المرتبات الشهرية

وقال النائب لطفى شحاته ، أن عدد المواطنين ٣ مليون بمركز وبندر الزقازيق ، ويتكلم المواطن الذى يسكن بالقرى وعددهم ٧٥ قرى معانا وتكاليف كبيرة للانتقال لاستخدام الصراف الآلى، للحصول على المعاش أو المرتبات الشهرية.

ماكينات الصراف الآلي

وأكد النائب لطفي شحاته،عضو مجلس النواب، أن طلبه بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ مبادرة التمويل المالى، وأن مركز الزقازيق وقراه، يفتقد لماكينات الصراف الالى ، وهذا بسبب معاناة للمواطنين .

وتضامن نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق مع طلب النائب لطفى شحاته، مؤكدا معاناة المواطنين فى صرف مرتباتهم ومعاشتهم، لقلة هدد مكاينات الصراف الالى.

الشمول المالي

ورد مسؤول البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى ينفذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الشمول المالى ، وتوجد خطة لزيادة ماكينات الصراف الآلى بشكل أوسع خلال الفترة القادمة .

واوضت لجنة الشكاوى والاستراحات بضرورة تزويد قوى ومركز الزقازيق ، بمحافظة الشرقية ، ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بماكينات الصراف الآلى بأس وقت تنفيذا لطلب النواب ،