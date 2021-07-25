/642081/شروط-تمويل-الطاقة-الشمسية-من-البنك-العربي-الأفريقي

البنك العربي الأفريقي يقدم برنامج تمويل الطاقة الشمسية حيث صمم خصيصاً لمساعدتك على تلبية جميع استخداماتك في المنزل لتقليل فاتورة الكهرباء وخفض تكاليف الطاقة على المدى البعيد. كما يساهم في زيادة القيمة السوقية لمنزلك والمحافظة على البيئة.

دوت الخليج شروط تمويل الطاقة الشمسية من البنك العربي الأفريقي صورة من بطاقة الرقم القومى السارية إيصال مرافق (غاز أو كهرباء) مفردات مرتب للموظفين / سجل تجارى سارى لأصحاب المهن الحرة كشف حساب بنكى لمدة 3 شهور للموظفين – و لمدة 12 شهر لأصحاب المهن الحرة صورة من عقد الملكية للمنزل الذى سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية به أصل عرض السعرمن الشركة المعنية بتركيب ألواح الطاقة الشمسية مميزات تمويل الطاقة الشمسية من البنك العربي الأفريقي مستندات بسيطة و إجراءات ميسرة أسعار فائدة متميزة قيمة التمويل تصل الي 2,000,000 جنيه تصل قيمة التمويل الي 100% من قيمة الألواح الشمسية دون الحاجة لدفع مقدم مرونة في السداد تصل إلى 84 شهراً إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية حتي ثلاث أقساط في السنة

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