الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربى بهدف معلول فى الشوط الأول.. فيديو

أنهى الأهلى الشوط الأول متقدما على الإنتاج الحربى بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ24 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف التونسى على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 37 احتسبها محمد معروف حكم المباراة ضد أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى.

وسيطر لاعبو الأهلى من بداية الشوط على مجريات المباراة تماما ومال الإنتاج الحربى للزود عن مرماه ببسالة ، وأتيحت عدة فرص للاعبى المارد الأحمر أبرزها تسديدة المالى ديانج في الدقيقة السابعة والتي جاءت فوق المرمى .

عقب الهدف حاول لاعبو الإنتاج الحربى بناء بعض الهجمات لتعويض فارق الهدف إلا أنهم فشلوا بسبب يقظة مدافعى الأهلى وفى الدقائق الأخيرة يتصدى على لطفى حارس مرمى الأهلى لاخطر فرص الشوط الأول من تسديدة قوية لمامادو نياس مهاجم العجلات الحربية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها لطفى ببراعة يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف مقابل للاشئ .

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي في حراسة المرمى ، وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا في الوسط، مروان محسن في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: أحمد يحيى في حراسة المرمى، علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز في الدفاع، إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – هشام محمد – محمد سوستة في الوسط، مامادو نياسي – مصطفى البدري في الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج وفي رصيده 52 نقطة جمعها من24 جولة، بعدما حقق الفوز في15مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - نصر المقاصة ».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في14مباراة.