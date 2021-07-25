فيديو - افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية فى مارينا

يأتى ذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.
ويضم المعرض 250 عارضا من 12 محافظة على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارض.
وشهد المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيرى، والفنان محمد أبوداود، والفنان سامح الصريطى، والفنانة فلك نور، والإعلامية لميس سلامة، ونجمة السوشيال ميديا أسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.
وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه، والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.
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