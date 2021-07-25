رياضة النواب تؤجل مناقشة نتائج البعثة الأولمبية: لا نريد أن نشتتهم

جدة - نرمين السيد - أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائج بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.





جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة وكفر الشرفا.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الأولمبياد للنهاية، خصوصًا وأن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتا إلى أن نسبة الذين شاركوا فى الأولمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الانتظار حتى انتهاء البطولة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة قدمت بدورها الدعم اللازم للبعثة الأولمبية، واستمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة، وتم الاطلاع على خطط الإعداد، متابعا: "لن نقيم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات".

وأشار إلى أن البعثة الحالية، هى أكبر بعثة أولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة.

من جانبه قال النائب عمرو السنباطى، عضو لجنة الشباب، إن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، لا سيما وأن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا.

فيما قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو، فيجب التأكد من تاثر فترة الإعداد بسبب كورونا، خصوصًا وأنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين، لافتا إلى أن الذين صعدوا للأولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.

ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الوردانى، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، بضروة الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتا إلى أن مبنى مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة تطبيق وزارة الشباب الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب، وذلك من خلال التركيز على المناطق المأهولة بالسكان.

بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، من وزارة الشباب الانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس، وكذلك العمل على الانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا.