/642074/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-بهدف-أمام-الإنتاج-الحربي-في-الدوري-فيديو

انتهى الشوط الأول بين فريقي النادي الأهلي والإنتاج الحربي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، ويعرض دوت الخليج أحداث الشوط الأول:

أحداث الشوط الأول من لقاء الأهلي والإنتاج

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي، من أجل محاولة إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو فريق الإنتاج الحربي من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم نظيفة، وظلت سيطرة المارد الأحمر على أحداث المباراة طيلة الشوط الأول من المباراة، فيما اعتمد لاعبو الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة، واستطاع لاعبو الأهلي من ترجمة الهجمات إلى تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق ركلة جزاء سجلها التونسي علي معلول.

هدف اول للاهلي عن طريق علي معلول pic.twitter.com/vQcmEMyxkK — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) July 25, 2021

ممر شرفي للأهلي من لاعبي الإنتاج الحربي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

في حراسة المرمي: على لطفي.

في خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: جونيور أجايى – محمود كهربا – مروان محسن.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في بطولة الدوري العام برصيد 52 نقطة، جمعها من24 جولة، بعدما حقق الفوز في15مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - نصر المقاصة ».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

وعلى الجانب الأخر يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في14مباراة.