«لا حديث عن تعديل وزاري»..ماذا حدث في أول جلسة للبرلمان بعد العودة من أجازة عيد الأضحي؟

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أخبار البرلمان
642069
/642069/لا-حديث-عن-تعديل-وزاريماذا-حدث-في-أول-جلسة-للبرلمان-بعد-العودة-من-أجازة-عيد-الأضحي
07:24 م - الأحد 25 يوليو 2021
- بإنطلاقة أعمال الجلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل علية الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليار جنية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009للجان المعنية، فيما لم تشهد أي أحاديث بشأن التعديل الوزاري المرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي.
الثروة السمكية
- المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الانتهاء من الفصل الأول من مشروع القانون، والذي شهد توافق من الأغلبية والأحزاب الأخري، حيث أثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته باللجنة استمر لمدة عامين،وأنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.
- النائب ضياء الدين داوود، قال أن اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بذلت مجهود كبير فى مشروع القانون على مدار عامين، معلنا ان من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد فى المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة وأيده فى ذلك النائب أحمد الشرقاوى، مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جدا واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.
- وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن سعادته بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلا، :" سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين فى مناقشات مشروع القانون الذى به عديد من التفاصيل ووجه عدد كبير من النواب التحية والشكر للجنة الحكومة.
- ورفع رئيس المجلس الجلسة وذلك بعد الانتهاء من حسم الفصل الأول من مشروع القانون ودعا إلي جلسة تالية غدا الاثنين،فيما شهدت الجلسة ممازحة رئيس المجلس للأعضاء للاستطالة التي تشهدها المناقشات، بقوله: "لو استفضنا فى الشرح سنأخذ وقت طويل، مستعد اجلس معكم لنصف الليل أو حتي غدا" وأضاف رئيس مجلس النواب: "مستعد اجلس معكم لنصف اللي أو حتي الغد، راجعين كلنا نشاط بعد العيد، واشفق عليكم".
لجنة الدفاع
- أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وايضا زيادة الاستثمارات الزراعية.
- القصير يؤكد على توجيهات فخامة الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة، مضيفا الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
- من ناحية رحب "العوضي" بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.
لجنة التعليم
- ناقشت مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، حيث أكد الشريف أن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل علي حل كافة المشكلات لجميع الاطراف العملية التعليمية فيما قال المندوه الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة ،أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته ،والأفضل دعم تلك المؤسسات.
- وأكد أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات ،وهي أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذي يشمل 9الأف مدرسى بما يعادل 15% من إجمالي المدارس علي مستوي الجمهورية وقال "المندوه " في المذكرة التي تقدم بها للجنة ، إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور التي أقرته القيادة السياسية وهو 2400جنيها ،وحيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 الأف جنيها بل وتصل 5الأف جنيها فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها علي عدد الطلاب كما كان في السابق ، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو ، السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة.
- وطالب المندوه بعدم القبول تحويلات من تلك المدارس الي المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية الي 70 طالب وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.
لجنة الصحة
- ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم استجابة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن استكمال أعمال اللجنة المشكلة لنقل تبعية مستشفى بني عبيد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017 وطالب النائب مكرم رضوان، بتحديد موعد لذات اللجنة التي كلفت بنقل تبعية مستشفي بني عبيد إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال أسبوع من تاريخ اليوم، لنقل تبعية باقي المستشفي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017، ويتبعه إخلاء لمبني المستشفي القديم إلي الشركة المنفذة لعملية التطوير، حيث إنه مشمل في المرحلة الأولي.
- وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الطب العلاجي وإدارة المشروعات من الأمانة الطبية المتخصصة للنزول ومعاينة الوضع في المستشفي ومسألة النقل علي الطبيعة، علي أن يتم تحديد موعد للجنة خلال الأسبوع المقبل.
لجنة الصناعة
- ناقشت اللجنةطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر، بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرون، حسبما ورد بطلب الإحاطة وقال النائب حاتم أحمد عبد العزيز، إن هناك زيادة بشكل هائل في أسعار الاخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، مضيفا أن هناك أزمة فى توافر كميات الأخشاب فى السوق.
- وأشار إلى وجود بعض الورش الصغيرة في مركز أبو كبير ومركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجميع الورش في حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التى تؤدي إلى وقف جلبهم. وقالت ليلي عادل مسئولة مركز تحديث الصناعة، إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول مما أدى إلى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضاً جاءت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول وأثرت بالسلب على أسعار كافة المنتجات.
- ولفتت إلي أنه على الورش الصغيرة أن تتحد جميعا للتحول إلي جمعية إنتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة الصناعة، وبذلك تستطيع الجمعية أن تدخل في المناقصات التي تعرضها الوزارة، وأن تساعدهم في دخول السوق التنافسي بعد تأهيلهم إلى التنافس وأشارت إلى وجود 34 غابة شجرية في مصر، ولكن ما زالت هناك دراسات كيف يتم الاستفادة من تلك الأخشاب، وهذه الغابات تحت إدارة وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة، والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع أخشاب بجوار الغابات.
- وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية، إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لأسباب عالمية وليس محلية، مشيرا إلى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار الذين لا تتعدى مبيعاتهم السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب أصحاب الورش بأن يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها، لأنها يجب أن تتضمن السجل الضريبي، وأنها تشمل على قيمة الضريبة المضافة.
- من جانبها، تساءلت النائبة هناء فاروق: يجب أن نستفاد من الخشب الإفريقي بدلا من الأخشاب الأوروبية، فإفريقيا غنية جدا بالأخشاب عالية الجودة، ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الأخشاب وتحولها لمنتجات وقال النائب علاء قريطم: إن مصر تحتوي على ثورة غنية يجب الالتفات لها وهي قش الأرز الذي يجب أن نستفاد منه بشكل كبير فهو مشروع قومي على الدولة كلها أن تعمل عليها، موضحا أن الفلاح يطالب فقط بأن تأتي إليه جهة مسئولة تأخذ قش الأرز دون أي مطلب آخر، قائلا: إن هذا القش كنز ذهب يجب أن نستغله وخاصة في ظل توافر القدرات البشرية، وبهذا أيضاً نحمي البيئة، ويجب سرعة تنفيذه خصوصا في ظل تخصيص أكتر من 150 فدانا لإقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الأرز.
لجنة النقل
- ناقشت اللجنه طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشان عدم وجود مصاعد كهربائية او مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة محطات السكة الحديد والمترو من جانبها طالبت النائبة هند حازم بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب ، وايضا وجود مكان لهم داخل القطارات .
- وفي السياق ذاته قال إيهاب أسعد مدير الاملاك بهيئة السكة الحديد، ان تجهيزات المداخل والمخارج وعمل انفاق للانتقال بين ارصفة السكة الحديد نقوم بالعمل عليها منذ ٢٠٠٨ ، لافتا الي انها ذات تكلفه ماليه مرتفعة ومن جانبه علق النائب علاء عابد، انه مهما كانت التكلفه فهي موش خسارة في اخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ان اللجنه ستقوم بعمل زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد لمتابعه علي الطبيعة،واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات ، ان الدوله تنفق المليارات علي الطرق والكباري للحفاظ على حياة المواطن فما بالك بما يقرب من ١٥ مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة.
لجنة الشباب والرياضة
- أرجأت الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة .
- وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات ".
- وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .
الثانوية العامة
- أعلن النائب هاني مصطفي خضر، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، بشأن صعوبة امتحانات الثانوية العامة، مما أدي إلي حالة وفاة بمنوف، مع التفتيش الذاتي للطالبات بدرجة لا تليق بهم، حيث تشهد عمليات التفتيش الأماكن الحساسة والملابس الداخلية، مما يؤدي إلي تدمير نفسية البنات مع العلم وجود أجهزة لكشف المعادن والموبايلات.
مجلس الشيوخ
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الإثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ ، الموافق 19 من يوليو سنة 2021 م.
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