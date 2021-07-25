«لا حديث عن تعديل وزاري»..ماذا حدث في أول جلسة للبرلمان بعد العودة من أجازة عيد الأضحي؟

ورفع رئيس المجلس الجلسة وذلك بعد الانتهاء من حسم الفصل الأول من مشروع القانون ودعا إلي جلسة تالية غدا الاثنين،

فيما

شهدت الجلسة ممازحة رئيس المجلس للأعضاء للاستطالة التي تشهدها المناقشات، بقوله: "لو استفضنا فى الشرح سنأخذ وقت طويل، مستعد اجلس معكم لنصف الليل أو حتي غدا" وأضاف رئيس مجلس النواب: "مستعد اجلس معكم لنصف اللي أو حتي الغد، راجعين كلنا نشاط بعد العيد، واشفق عليكم".