حملة بنك مصر الترويجية تعلن عن أماكن تواجدها غدًا

/642065/حملة-بنك-مصر-الترويجية-تعلن-عن-أماكن-تواجدها-غدا

كشفت صفحة بنك مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن أماكن تواجد حملة بنك مصر في شوارع مصر، عقب تواجده اليوم في ميدان الأسكندرية.

دوت الخليج اماكن تواجد حملة بنك مصر الترويجية كتبت صفحة بنك مصر: "حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان، تواجدت معكم اليوم في ميدان الاسكندرية - منطقة السلام". حملة بنك مصر الترويجية وتابعت: "غدا انتظرونا في ميدان اسبيكو- منطقة السلام من الساعة ١١ص وحتى 7 مساءا واستمتعوا بالعروض الترويجية المقدمة، يتم مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل العربة طوال مدة الحملة وعدم دخول العملاء إلا بوجود كمامه طبيه/ ماسك حرصا على سلامة كافة المتعاملين، مع التنبيه على التباعد الاجتماعي".

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