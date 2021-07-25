- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/642062/البرلمان-يتدخل-علي-خط-أزمة-نتائج-البعثة-الأولمبية-مش-هنقييم-بالقطعة
ارجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.
دوت الخليج يرصد تعليق رياضة النواب بشأن اللجنة الاولمبية فى طوكيو
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، المقدمة من اعضاء المجلس ، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة ، وكفر الشرفا .
البعثة المصرية بطوكيو
وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة.
المنتخب المصري بألاومبياد طوكيو
وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات ".
وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .
من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .
فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .
ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 . وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .
بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب ، عن دائرة المرج ، من وزارة الشباب الإنتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس ، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يتدخل علي خط أزمة نتائج البعثة الأولمبية «مش هنقييم بالقطعة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.