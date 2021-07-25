/642062/البرلمان-يتدخل-علي-خط-أزمة-نتائج-البعثة-الأولمبية-مش-هنقييم-بالقطعة

ارجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.

دوت الخليج يرصد تعليق رياضة النواب بشأن اللجنة الاولمبية فى طوكيو

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، المقدمة من اعضاء المجلس ، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة ، وكفر الشرفا .

البعثة المصرية بطوكيو

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة.

المنتخب المصري بألاومبياد طوكيو

وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات ".

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .

فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .

ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 . وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .

بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب ، عن دائرة المرج ، من وزارة الشباب الإنتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس ، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا .