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البرلمان يتدخل علي خط أزمة نتائج البعثة الأولمبية «مش هنقييم بالقطعة»

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ارجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.

دوت الخليج يرصد تعليق رياضة النواب بشأن اللجنة الاولمبية فى طوكيو 

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جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ،  المقدمة من اعضاء المجلس ، بشأن  تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة  ، وكفر الشرفا .

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البعثة المصرية بطوكيو 

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد،  للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات  ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة.

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المنتخب المصري بألاومبياد طوكيو 

وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت  بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات  خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على  المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع  على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة  وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات  ".

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 وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى  إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .

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فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .

ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 . وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى  تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .

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بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب ، عن دائرة المرج ،  من وزارة الشباب الإنتهاء من  مسرح مركز شباب الأندلس ، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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