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زعيم الأغلبية :المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم مشاكلها ونعمل على حلها«صور»

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ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة د. سامي هاشم ، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب وبمشاركة  ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة ،وممثلين عن وزارة التربية والتعليم .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بحضور زعيم الاغلبية

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المدارس الخاصة 

وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية أن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل علي حل كافة المشكلات لجميع الاطراف العملية التعليمية .

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رابطة أصحاب المدارس الخاصة 

فيما قال المندوه الحسيني، رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة ،أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء  بل أنها تزيد مشكلاته ،والأفضل دعم تلك المؤسسات  مشيراً خلال إجتماع اللجنة أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات ،وهي أخطاء فردية  ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص  الذي يشمل 9الأف مدرسى بما يعادل 15% من إجمالي المدارس علي مستوي الجمهورية .

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أجور العاملين بالتعليم 

وقال "المندوه " في المذكرة التي تقدم بها للجنة ، إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور التي أقرته القيادة السياسية وهو 2400جنيها ،وحيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 الأف جنيها بل وتصل 5الأف جنيها  فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات.

 

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لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها علي عدد الطلاب كما كان في السابق ، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو ، السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة.

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المجلس النوعي للتعليم الخاص 

وطالب المندوه بعدم القبول تحويلات من تلك المدارس الي المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية الي 70 طالب ،وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض  مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.

 

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فيما قال د. محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربيى والتعليم مع المدارس الخاصة ، لافتاً أن المدارس الخاصة ليس مشروع إستثماري وإنما المدارس الدولية.

 

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وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم أن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة ،رغم أنها هي فيصل ،ةولكن أصبحت مصدر للخلافات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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