مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الإنتاج الحربي في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي بالسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، وبدر بانون، ومحمد هاني، وعلى معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج وفي رصيده 52 نقطة جمعها من24 جولة، بعدما حقق الفوز في15مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - نصر المقاصة ».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بعدما حقق الفوز في3 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في14مباراة.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي الليلة، عودة حسين الشحات العائد من الإصابة، فيما يغيب حمدي فتحي عن مباراة الليلة، فضلا عن السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وضمت قائمة الأهلي21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.