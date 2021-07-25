وزير الزراعة: حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى معيشة المزراعين وسكان الريف

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضى أن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصرى.





كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، من خلال التوسع الأفقى باستصلاح الأراضى والتوسع الرأسى باستنباط أصناف تقاوى جديدة، وكذلك زيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأكد القصير على توجيهات الرئيس السيسى، بتوفير الغذاء الصحى الآمن والمستدام، وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم فى الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتى لأنها المصدر الرئيسى للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة كما أنها آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من ناحية رحب العوضى بوزير الزراعة، وقيادات الوزارة وأشاد بالنهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا والتى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، مشيرا إلى جهود الدولة فى مجال استصلاح الأراضى والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها فى كل ربوع الوطن.