مناقشات موسعة بطاقة النواب حول تأخر توصيل الغاز الطبيعى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وقالت إيمان خضر، إن هناك 20 قرية مدرجة من دور الانعقاد الأخير بالفصل التشريعى الأول، ولم ينته العمل بهم سوى قريتين فقط، رغم إدراجهم فى الموازنة العامة منذ 3 سنوات، وأيضا مدينة القنايات المدرجة منذ 2018، ولم ينته العمل بها.

وأكدت النائبة، أنها استطاعت إنهاء جميع الموافقات والأوراق المطلوبة لإدخال خدمة الغاز الطبيعى بمدينة القنايات و20 قرية اخرى، ومع ذلك لم يتم الانتهاء منهم، رغم الكثير من الوعود من الشركات المنفذة للخدمة.

وقال محمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى، إن هناك بالفعل قرى مدرجة لتوصيل الغاز الطبيعى، مضيفًا: "لكن نعمل بعد الانتهاء من الصرف الصحى، ولدينا الكثير من الإجراءات التى تتم لتوصيل الغاز".

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمحلس النواب، من مسؤول الشركة بضرورة وضع ميعاد محدد لتوصيل الغاز لهذه القرى دون الدخول فى تفاصيل كثيرة.

وقال المهندس محمد قنديل، إنه تم الانتهاء من التعاقد مع 1200 عميل وينتظرون الانتهاء من العمل بالخط الخارجى لتوصيل الخدمة، مضيفًا: "لا يمكن العمل بالمناطق الداخلية بمدينة القنايات دون الانتهاء من الخط الخارجى الأساسى".

وأضاف أن هيئة الطرق والكبارى رفضت توصيل الغاز لقرية الطاهرة وطالبت بايجاد طريق بديل، أما باقى القرى، تم الانتهاء من تجهيز الأعمال الهندسية وفى انتظار تصاريح الحفر، وإنهاء باقى الإجراءات لإعادة الشىء لأصله.

وعلقت النائبة إيمان خضر، أنها مستعدة للتحرك مع مسؤول الغاز بالمحافظة، للمساعدة فى إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة.

كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمدينة وبندر الزقازيق والقرى المحيطة، وأيضا مدينة القنايات.

وقال إن هذه القرى والمدن تم إنهاء إجراءاتها وينتظرون الانتهاء من توصيل الغاز، مضيفًا: "لا نعلم سبب التأخر حتى الآن".

وعلق محمد قنديل، بأن الشركة بالفعل تعمل على الانتهاء من توصيل الغاز، ولكن تنتظر الانتهاء من بعض الموافقات والإجراءات مع باقى الجهات الحكومية، نظرا لوجود بعض التعارضات بين الجهات التنفيذية .

وعقب النائب إيهاب منصور، أن حل هذه المشكلة هو إجراء بروتوكول تعاون مع كل الجهات المعنية داخل المحافظة، لحل هذه الإشكالية، لمنع الخلافات وتعطيل العمل الذى يؤثر على المواطن بشكل مباشر، وطالب بأن تخرج اللجنة بتوصية بعمل بروتوكول بين الجهات المعنية، لحل أزمة تأخر العمل خصوصًا توصيل الغاز الطبيعى.

وقالت النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، إن اللجنة توصى برد رسمى من وزارة البترول، وعمل لجنة داخلية لمتابعة الأزمة ودراستها، والخروج بتوصيات.