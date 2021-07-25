صحة النواب تناقش تأخر نقل تبعية مستشفى بنى عبيد للمراكز الطبية المتخصصة

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم استجابة مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بشأن استكمال أعمال اللجنة المشكلة لنقل تبعية مستشفى بنى عبيد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017.





وطالب النائب مكرم رضوان، بتحديد موعد لذات اللجنة التى كلفت بنقل تبعية مستشفى بنى عبيد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال أسبوع من تاريخ اليوم، لنقل تبعية باقى المستشفى طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017، ويتبعه إخلاء لمبنى المستشفى القديم إلى الشركة المنفذة لعملية التطوير، حيث إنه مشمل فى المرحلة الأولى.

كما طالب رضوان، بنقل تبعية 801 موظف هم القوة الأساسية لموظفى مستشفى بنى عبيد، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتبعه إنهاء إجراءات الترقية والتسويات للمجموعة التى حصلت على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، حيث إن المستشفى فى حاجة ماسة إلى تلك الوظائف.

وقال رضوان، إن مبنى المستشفى منذ عام 1930 وهو مستشفى أميرى، مضيفا أن الأرض ملك المستشفى.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: "أنا مسؤول عن الصحة فى محافظة الدقهلية كلها، وعندما صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل تبعية مستشفى بنى عبيد لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اللجنة استلمت المستشفى منذ 2018، ولم يعترض أحد، لكن نحتاج إلى مساعدتنا فى تخصيص أرض، وسيتم التنفيذ، ونتعاون مع النائب مكرم رضوان، ولست هنا معول هدم، وبعد تخصيص الأرض يساعدنا من خلال المجتمع المدنى فى البناء".

وعقب النائب مكرم رضوان، أن قرار تخصيص الأرض موجود، ولديه مستندات تثبت كل ما ذكره بخصوص المستشفى.

فيما قال النائب أشرف الشبراوى أبوالعلا، نائب دائرة دكرنس وبنى عبيد بمخافظة الدقهلية: "أنا أعترض على تبعية مستشفى بنى عبيد للمراكز الطبية المتخصصة، تحولت من مستشفى متعطلة من عام 1998، لمستشفى تتبع المجالس الطبية المتخصصة للتغطية على بعض الأمور".

وتابع: "عندى فى بنى عبيد ناس مستواها المادى ضعيف، ومديرية الصحة هى التى ترعاهم صحيا، الناس غلابة، لا تستعجلوا على شىء وتضروا الناس، وأنا كنائب عن الدائرة أرفض نقل أو إزالة المستشفى قبل توفير مبنى آخر لها لتقديم الخدمات الصحية للناس".

وأوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الطب العلاجى وإدارة المشروعات من الأمانة الطبية المتخصصة للنزول ومعاينة الوضع فى المستشفى ومسألة النقل على الطبيعة، على أن يتم تحديد موعد للجنة خلال الأسبوع المقبل