أزمة مصاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بالسكة الحديد في مناقشات نقل النواب «فيديو وصور»

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ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشان عدم وجود مصاعد كهربائية او مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة محطات السكة الحديد والمترو .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة هند حازم

خدمات ذوى الاعاقة بمحطات القطارات

من جانبها طالبت النائبة هند حازم بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب ، وايضا وجود مكان لهم داخل القطارات.

السكة الحديد

وفي السياق ذاته قال إيهاب أسعد مدير الاملاك بهيئة السكة الحديد، ان تجهيزات المداخل والمخارج وعمل انفاق للانتقال بين ارصفة السكة الحديد نقوم بالعمل عليها منذ ٢٠٠٨ ، لافتا الي انها ذات تكلفه ماليه مرتفعة .

ومن جانبه علق النائب علاء عابد، انه مهما كانت التكلفه فهي موش خسارة في اخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ان اللجنه ستقوم بعمل زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد لمتابعه علي الطبيعة .

الطرق والكباري

واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات ، ان الدوله تنفق المليارات علي الطرق والكباري للحفاظ على حياة المواطن فما بالك بما يقرب من ١٥ مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي، ان هيئة السكة الحديد ليس لديها ارادة حقيقية لتنفيذ مطلب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مصاعد ومطالع ومنازل لهم داخل محطات السكة الحديد حيث انه حسبما ذكر مسؤل الهيئة في كلمته امام اللجنه انهم بدءو منذ ٢٠٠٨ ولم يتم تنفيذها ، مؤكدا ان التكلفه ليست باهظة كما ذكر مسؤل الهيئة في كلمته ، وان الهيئة لو كانت بدءت بالمحطات الام وبعدها المراكز ، كانت انتهت حيث انها بدءت العمل منذ ١٣ عام كما ذكر المسؤلفي كلمته.

ومن جانبه قال خليل محمد خليل مسؤل وزارة التضامن، ان المادة رقم ٣٠ من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ، الزمت هيئة النقل والمواصلات والسكة الحديد بتسهيل اجراءات سير اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

ومن جانبه طالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة السكة الحديد، نظرا لان ردود مسؤلي وزارة التضامن والهيئة العامة للسكةالحديد ليست لها جدوي علي ارض الواقع ولم تقدم حلول للمشكله .

وبالتالي يتم التأجيل لحين حضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة السكة الحديد ، حتي نحقق خطوة علي ارض الواقع.