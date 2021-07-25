/642037/حرق-جسدها-بمية-نار--مباحث-العمرانية-تضبط-المتهم-بالتعدي-على-طليقته

نجحت الأجهزة الامنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على المتهم بإلقاء «مياه نار» على وجه سيدة، وأتضح أنها طليقته، ما سبب لها تشوهات بأماكن متفرقة من جسدها، وتتلقى إثرها العلاج في المستشفى.

والمتهم يدعى «ع ي»، ويعمل سائق أوبر، وتم القبض علية أثناء اختبائه في شقة مستأجرة بمنطقة العمرانية.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من المواطنين يفيد بسكب أحد الأشخاص مادة حارقة على وجه أحد السيدات ولاذ بالهرب بشارع الهرم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات الأولية لرجال مباحث العمرانية، أن السيدة مقيمة في منطقة بولاق الدكرور، وأتضح إصابتها بحروق بمنطقة الفخذين والصدر والذراع، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبيّنت التحريات أيضًا أن السيدة تعمل خادمة، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجها السابق، الذي انفصلت عنه عن طريق دعوى خلع قضت بها محكمة الأسرة.

وفى سياق اخر اليوم أمر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلمانى السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًا «نائب الجن والعفاريت»، وذلك فى واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وكانت اصدرت النيابة العامة بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

وقالت النيابة العامة فى بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه فى أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التى يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه فى أثريتها.