/642020/بالأسماء-والنتائج-ماذا-فعل-أبطال-الفراعنة-في-اليوم-الثالث-لأولمبياد-طوكيو-2020

شهدت بطولة أولمبياد طوكيو 2020 في يومها الثالث، على العديد من الأحداث الرياضية القاتلة لآمال الفراعنة المشاركة في البطولة في مختلف الألعاب الأولمبية، لتودع البطولة في مراكز متأخرة في ترتيب المراكز.

ويرصد دوت الخليج بالأسماء، لاعبو الفراعنة المشاركين في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والذين ودعوا المنافسات في ثالث يوم من إنطلاق البطولة.

لعنة طوكيو تصيب المصريين .. الثنائي السعيد وحلمي يودعان منافسات الرماية

خرج الثنائي أسامة السعيد ويوسف حلمي، لاعبو المنتخب الوطني للرماية، من منافسات 10 متر مسدس هواء للرجال في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو

احتل أسامة السعيد، المركز الـ 42 في التصفيات برصيد 618 نقطة، بينما جاء يوسف حلمي في المركز الـ 44 برصيد 612 نقطة، وبتلك النتيجة ودع الثنائي المصري المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبين فقط للنهائي.

عبدالرحمن وائل يودع منافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلي الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدورة الألعاب الاوخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7.

وكان وائل قد فاز على بطل إسبانيا المصنف خامس أوليمبياد ريو بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أوليمبياد طوكيو.ٔوليمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

نهى هاني ونورا محمد تودعان منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بأوليمبياد طوكيو

ودعت نهى هاني ونورا محمد منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وخسرت نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين، كما خسرت نورا محمد من لاعبة اليابان يوكا أونو.

يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بالأوليمبياد

ودعت اللاعبة المصرية يارا الشرقاوي منافسات فردي سيدات سلاح الشيش بعد الخسارة من لاعبة إيطاليا إريانا أريجو في دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو، وكان الثنائي نهى هاني ونورا محمد قد ودعتا منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور الـ 32 بأوليمبياد طوكيو.

محمد السيد يودع منافسات السلاح بأولمبياد طوكيو

ودع محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح منافسات سلاح الإيبية بعد الخسارة في دور الثمانية من لاعب منتخب أوكرانيا إيجور ريزالين بنتيجة 15-13 وتوقفت المباراة لمدة دقيقتين بسبب إصابة محمد السيد في مشط القدم حيث تلقى العلاج واستكمل المباراة. كان محمد السيد قد تغلب في دور الـ 16على لاعب الصين مينج هو وتخطى بطل فرنسا في دور الـ 32 ليودع منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

أدهم الجمال وضحى هاني يودعان الأولمبياد بعد هزيمة ثانية أمام كوريا الجنوبية في الريشة الطائرة

خسر أدهم الجمال وضحى هاني، لاعبا الريشة الطائرة، على يد الزوجي الكوري الجنوبي سيو يونج جاي، وشاي يو جونج بشوطين دون رد بنتيجة 21-7 و21-3، في مشوار مرحلة المجموعات بمنافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وودع الزوجي المصري المختلط المنافسات ويتبقى له مواجهة أخيرة تحصيل حاصل أمام الزوجي الهولندي الذي يضم روبن تابيلينج وسيلينا بيك غدًا الإثنين. وتشارك مصر بالثلاثي هادية حسني وضحى هاني وأدهم الجمال في لعبة الريشة الطائرة.

المنتخب الأولمبي يخسر أمام الأرجنتين ويقترب من توديع الأولمبياد

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.