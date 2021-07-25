«رقصوا عرايا وبأسحلة بيضاء»..تحقيقات موسعة في «موقعة بسيون»

/642033/رقصوا-عرايا-وبأسحلة-بيضاءتحقيقات-موسعة-في-موقعة-بسيون

تباشر النيابة العامة التحقيقات الموسعة مع والد عريس ووالدة عروسة و5 متهمين آخرين فى واقعة الرقص بأسلحة بيضاء بعد قيام أصدقاء العريس بخلع ملابسهم من الجزء العلوى والرقص بأسلحة بيضاء خلال نقل منقولات زوجية بإحدى قرى مركز بسيون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في واقعة الرقص عاريًا في عفش عروسة بالغربية

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية وخلع ملابسهم العلوية بالغربية.

اسلحة بيضاء

جاء ذلك فى إطار تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية، والجزء العلوى من جسدهم عاريًا وبحوزة أحدهم أسلحة بيضاء عبارة عن «سكين ومطواه» بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

بالفحص أتضح أنه خلال الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء «العريس»بالاحتفال بخلع ملابسهم العلوية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بعد تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف «والد العريس – والد العروسة»، والقبض على 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم أسلحة بيضاء «سكين ومطواه»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المتهمين.

غضب أهالي القرية بسيون

ووصف أهالي القرية هذا المشهد بـ«المقزز»، معبرين عن غضبهم مما شاهدوه خاصة أن الشباب المتهمين استخدموا الألعاب النارية وزجاجات المياة الغازية والأسلحة البيضاء«مطاوي» فضلًا عن الرقص عرايا، رافضين ما حدث لأنه لا يعبر عن أصالتهم وعاداتهم.