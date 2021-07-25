طاقة النواب تناقش أزمة تأخر توصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة الزقازيق«فيديو»

/642030/طاقة-النواب-تناقش-أزمة-تأخر-توصيل-الغاز-الطبيعى-بمركز-ومدينة-الزقازيقفيديو

وقالت البرلمانية. انه يوجد عدد ٢٠ قرية مدرجة من دور الانعقاد الأخير بالفصل التشريعى الاول، ولم ينتهى العمل بهم سوى قريتين فقط ، رغم ادراجهم فى الموازنة العامة منذ ٣ سنوات، وايضا مدينة القنايات المدرجة منذ ٢٠١٨ ولم ينتهى العمل بها حتى .

وأكدت خضر أنها استطاعت إنهاء كافة الموافقات والأوراق المطلوبة لإدخال خدمة الغاز الطبيعى بمدينة القنايات و٢٠ قرية اخرى، ومع ذلك لم يتم الانتهاء منهم ، رغم الكثير من الوعود من الشركات المنفذة للخدمة .

وقال محمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى ، أنه يوجد بالفعل عدد قرى مدرجة لتوصيل الغاز الطبيعى، ولكننا نعمل بعد الانتهاء من الصرف الصحى ولدينا الكثير من الإجراءات التى تتم لتوصيل الغاز .

وطالبت النالبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمحلس النواب ، من مسؤول الشركة بضرورة وضع ميعاد محدد لتوصيل الغاز لهذه القرى دون الدخول فى تفاصيل كثيرة .

وقال المهندس محمد قنديل رليس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى ، إنه انتهى من التعاقد مع ١٢٠٠ عميل وننتظر الانتهاء من العمل بالخط الخارجى لتوصيل الخدمة، ولا يمكن العمل بالمناطق الداخلية بمدينة القنايات دون الانتهاء من الخط الخارجى الأساسى .

وأضاف أثناء، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم ، برئاسة النالبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، إن هيئة الطرق والكبارى رفضت توصيل الغاز لقرية الطاهرة وطالبت بايجاد طريق بديل ، اما باقى القرى ،فتم الانتهاء من تجهيز الأعمال الهندسية وفى انتظار تصاريح الحفر ، وإنهاء باقى الإجراءات لإعادة الشىء لاصله، وعلقت النالبة إيمان خضر، علىىكلام مسؤول شركة الغاز الطبيعى، أنها مستعدة للتحرك مع مسؤول الغاز بالمخافظة، للمساعدة فى إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة .