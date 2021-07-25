/642026/شريف-إكرامي-سيناريو-ليس-الافضل-لمنتخبنا-الأولمبي-في-بداية-مشوار-طوكيو

نشر شريف إكرامي حارس مرممي بيراميدز ، عن إمكانية فوز منتخب مصر علي استراليا اللقاء القادم، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 12 ظهراَ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيناريو ليس الافضل لمنتخبنا الاولمبي في بداية مشوار طوكيو و لكن مازالت فرص التأهل قائمة و تذكروا يا ابطال ان العبرة دائماً بكمال النهايات و ليس نقص البدايات و لكم في برونزية كأس العالم ٢٠٠١ في الارجنتين اكبر مثال.. عهدناكم دائماً رجال فاستمروا و قاتلوا حتي النهاية

تلقي منتخب مخصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.

احدات المباراة

وكان التعادل السلبي متواجد في أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد