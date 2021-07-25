المستشار حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة للنواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما تم إقرار عددا من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة فى جلسة غد الإثنين.

وتنص المادة الأولى فى الباب الأول من مشروع القانون والخاص بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية".