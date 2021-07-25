صحة النواب تناقش أسعار المستشفيات الخاصة المتعاملة مع مرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن معرفة خطة إدارة العلاج الحر نحو المستشفيات الخاصة التى تعاملت مع مرض فيروس كورونا من حيث تفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان.





وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التى تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدى لأى مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.

وتابعت مختار : "أمر غير آدمى أن تكون مستشفى عزل وتتعامل مع المرضى العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة".

وقال النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية : "هناك تخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا نهاية شهر أغسطس، ونتمنى ألا يحدث ذلك، ولكن لابد من إتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والتصدى لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين".

وطالب وكيل اللجنة، برد كتابى عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التى تستقبل مرضى كورونا، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعار مرتفعة، ولابد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: "لا يصح أن تكون مستشفى مخصصة للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضى العاديين".

من جانبه، قال الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر": "هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أى مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه فى وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزارى سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا فى وقت سابق عن وجود تعديل تشريعى سيتم إعداده لضبط المنظومة".

وتابع: "هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل فى مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضى، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص فى مواجهة جائحة كورونا".

واستكمل: "بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفى المخالفة تغلق والمريض يعلم بأنها مغلقة، حتى تتلافى السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لابد أن تكون معلنة فى جميع المستشفيات.

بدوره، قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة لابد من وضعها وإعلانها بشكل راضح فى المستشفيات، كما أنها تحتاج لتفسير وتوضيح بشأن ما تشمله الأسعار المعلنة من خدمات.