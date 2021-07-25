/642029/سلة-فرنسا-تلحق-بأمريكا-الخسارة-الأولى-في-الأولمبياد-منذ-2004
خسر منتخب الولايات المتحدة 83-76 أمام فرنسا اليوم الأحد ليتعرض الفريق الأمريكي لأول هزيمة في كرة السلة للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004.
ويرصد دوت الخليج أخر التطورات في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، في مختلف الألعاب الأولمبية.
وصعقت فرنسا الفريق الأمريكي في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية بكأس العالم 2019 وتفوقت مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في سايتاما بفضل 28 نقطة من إيفان فورنييه.
انطلاق أولمبياد طوكيو
انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
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