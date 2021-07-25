/642025/النائبة-أميرة-العادلي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إهمال-المدارس-وتحولها-أوكار-لبيع-المخدرات

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بشأن الإهمال الصارخ التى تعاني منه المدارس التعليمية وتحولها لأوكار بيع ومتاجرة فى المخدرات.

دوت الخليج

النائبة أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن الإهمال الصارخ فى المدارس التعليمية

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة:” استنادًا إلي المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة، أتقدم إليكم بطلب الإحاطة التالي، موجهًا إلي: السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وتابعت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، حديثها قائلة:” إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب ما أعلنت تخصص أموالًا من الموازنة لتقوم ببناء المدارس وزيادة أعداد الفصول لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير التعليم للأجيال القادمة، وهي في الوقت ذاته لا تلتفت لمدارس موجودة بالفعل ومنذ عشرين عامًا لم يدخلها طالب واحد، بل أصبحت وكرًا للمخدرات ومرتعًا للفساد والبلطجة، ولم تتحرك الوزارة لنجدتها وإعادة تأهيلها حتي هذه اللحظة.

النائبة أميرة العادلي: الإهمال الواقع فى مدرسة التعليم الصناعي فى الحي الثاني بمدينة العبور يتعارض بشكل صريح مع توجهات الوزارة المعلنة

وأضافت:” إننا نشير بوضوح إلي مدرسة التعليم الصناعى فى الحى الثانى بمدينة العبور، والتي تقع بجوار مركز الشباب وإدارة المرور، إن هذا الإهمال يتعارض بشكل صريح مع توجهات الوزارة المعلنة، كما أن تخصيص أموال من الموازنة لبناء مدارس جديدة قبل تأهيل تلك الموجودة يعد إهدارًا للمال العام واستنزافًا لحقوق المواطنين.

وأختتمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” ولذلك نرجو مناقشة هذا الأمر في لجنة التعليم والبحث العلمي لإقرار اللازم. ومرفق بالطلب صور للمدرسة”.