/642027/15-أغسطس--الحكم-في-طعن-مرتضى-منصور-على-حل-مجلس-الزمالك

أمرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقي، اليوم الأحد، حجز طعن المستشار مرتضى منصور، الذى يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للحكم بجلسة 15 أغسطس المقبل.

دوت الخليج يرصدفي السطور التالية تفاصيل حجز طعن الممستشار مرتضى منصور

وكانت طالبت الدعوى، إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذى تضمن فى مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

جدير بالذكر أقام هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك، واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت قررت وزارة الشباب والرياضة، بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

وفي سياق أخر أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، محكمة أول درجة، لصالح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بإلزام وزير الرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد مرتضى منصور عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

قال الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 ق.ع، إن حكم محكمة القضاء الإداري خالف أحكام الدستور والقانون وصدر متصادماً مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.

اللجنة الأوليمبية

وأضاف الطعن، أن وزير الشباب والرياضة لا يملك سلطة التدخل لإعلان بطلان قرارات اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة للقول بإن قانون الرياضة الحالي خوَل الوزير سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، باعتبار أن ذلك مخالف للثابت من نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي أفصحت عن العقيدة والفلسفة التي اعتنقها القانون مبتغياً غل يد الوزارة عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية.