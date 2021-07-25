/642024/الداخلية-تضبط-1282-قضية-غش-غذائي-و3839-سرقة-تيار-كهربائي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنفوجراف» يوضح جهود قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية جهود الامن الاقتصادي

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق و محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2610 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3839 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك نتيجة لجهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية» عن ضبط 33 قضية متنوعة.

مباحث الأموال العامة

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 1 قضية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ،بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائروالاستيلاء علي أموال الدعم».