/642021/المنتخب-السعودي-الأولمبي-يودع-طوكيو-بخسارة-قاسية-من-ألمانيا

ودع المنتخب السعودي الأولمبي، دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد خسارته أمام ألمانيا بنتيجة (2-3)، في المباراة التي أقيمت على ستاد نيسان بيوكاهما، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

سجل ثنائية السعودية اللاعب سامي النجعي "هدفين" في الدقيقتين (60 و50)، بينما سجل ثلاثية ألمانيا كل من أميري وأتشي وأودوخاي في الدقائق (12، 43، 75).

موقف المنتخب في المجموعة

وبهذا الفوز يرفع المنتخب الألماني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث خلف البرازيل المتصدر وكوت ديفوار الوصيف، ولكل منهما 4 نقاط. في المقابل، يظل المنتخب السعودي في ذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط، ويودع البطولة بشكل رسمي بعد خسارتين على التوالي من كوت ديفوار وألمانيا.