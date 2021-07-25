مناقشة طلب إحاطة فى البرلمان بشأن عدم تخصيص مصاعد كهربائية لذوى الإعاقة بمحطات السكك الحديدية«صور»

/642019/مناقشة--طلب-إحاطة-فى-البرلمان--بشأن عدم-تخصيص-مصاعد-كهربائية-لذوى-الإعاقة-بمحطات-السكك-الحديديةصور

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة محطات السكك الحديدية والمترو واختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بالبرلمان

كوبري فرشوط العلوي

- كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة الخاص بالنائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلي بمحافظة قنا.

وطلب إحاطة النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن الحاجة الى إحلال وتجديد مزلقان السكة الحديد بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وطلب إحاطة النائب محمود عادل شعلان، بشأن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

هذا ووافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامةاليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.