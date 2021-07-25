/642018/أزمة-إيمان-البحر-درويش-وحلا-شيحة-تصل-البرلمان-نقابة-المهن-التمثيلية-معنية-بالتحقيق-معهما

أثارت الفنانة حلا شيحة فى الأيام الأخيرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التصريحات التى ذكرتها بشأن اعتزالها الفن، ورافضة وبشكل حاسم نشر أغنية بحبك من فيلم "مش أنا" الذى جمعها مع الفنان تامر حسني.

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حلا شيحة قالت فى إحدى تصريحاتها إنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم "مش أنا" خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من حسني الصيف الماضي.

كما دعت حلا شيحة الفنانين أن يكفوا على الفن، حيث قالت:” «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

مجلس النواب يرد على تصريحات حلا شيحة

مجلس النواب المصري، تعاطي وبشكل مباشر مع الأمر، حيث أكد النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن أى فنان له كامل الحرية فى أن يعبر عن رأيه بكل صراحة بشأن أى تجاوز من أى فنان.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تامر عبدالقادر، قائلًا:" هناك نقابة مهنية معنية بحسابه، والقانون ألزم أو سمح للنقابة إنها مثلما تدافع عن حق أعضاءها وتقف بجانبهم فى كل أمورهم ومشاكلهم، أن تحساب أى عضو فى حالة التجاوز".

تامر عبدالقادر: نقابة المهن التمثيلية لابد أن تحاسب إيمان البحر درويش

كما علق أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، تامر عبدالقادر، أيضًا على التصريحات المسيئة التى أصدرها الفنان إيمان البحر درويش قائلًا:" هو قال رأيه بكل صراحة وعلى النقابة المهنية التى يتبعها أن تحاسبه على كل ما قال".

وتابع أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، حديثه قائلًا:" مش معنى أن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي منح مزيدًا من الحرية للإعلام فى كل المجالات أن يكون هناك تجاوزات، وعلى النقابة أن تحيله للتحقيق وتحقق معه فيما هو منسوب إليه".