رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال تطوير الساحة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط تطوير المنطقة. وتتضمن أعمال التطوير، رفع كفاءة الشارع من رصف وتطوير وإنارة وتجديد البنية التحتية به، مع زيادة المسطحات الخضراء بمحيط جامع "عمرو"، والذى يعد من أقدم المساجد الإسلامية في إفريقيا، وله أهمية تاريخية ودينية.

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