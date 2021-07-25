أعرب فضيلة الإمام الأكبر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، عن تضامنه مع الدول والشعوب المتضررة من الفياضات وارتفاع درجات الحرارة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام الماضية.
وقال شيخ الأزهر في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية: إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يتضامن مع ضحايا الفيضانات.. ويدعو إلى مكافحة مخاطر التغير المناخي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.