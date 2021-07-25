/642016/بسبب-خلافات-مالية-مقاول-يقتل-شقيقه-حرقا-في-التجمع

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي التجمع الخامس، اليوم الأحد، حيث انهي مقاول حياة شقيقه حرقًا، عندما أشعل النار في جسده، بسبب مشاكل مالية بينهما داخل شقته.

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ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وعلي الفور انتقل أحمد ماهر وكيل نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية محمد عبد المجيد لسؤال الضحية، وأتضح من التحريات والتحقيقات الأولية، أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى شقة شقيقه في القاهرة الجديدة، وقام بتقييد يده وفمه ثم سكب عليه «البنزين»، وأشعل النار في جثته وفر هاربا، وادعى في بداية التحقيقات أنه كان يحاول إنقاذه من الحريق الذي شب في شقته.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.