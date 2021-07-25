/642010/من-داخل-صالة-الجيم-ياسمين-صبري-تستعرض-رشاقتها-في-أحدث-ظهور

خطفت النجمة المصرية ياسمين صبري أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من داخل صالة الجيم الخاصة به داخل المنزل.

دوت الخليج يستعرض آخر إطلالات النجمة ياسمين صبري، التي أحدثت بها ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري في صالة الجيم من جديد

نشرت صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بنحافة ملحوظة وقوام مثالي.

وسبق وأن فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بتصريح صادم وصفت فيه زميلتها الفنانة ياسمين صبري بأنها ضعيفة فنيًا.

منة فضالي تهاجم ياسمين صبري

وقالت منة، خلال لقائها أمس في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، إن الشكل ليس كل شيء في المجال الفني، موضحة أن «ياسمين ست جميلة بس ممثلة ضعيفة، محتاجة تشتغل على نفسها».

وأضافت: «الحلاوة مش كل حاجة، آه شكلها حلو زي القمر، لكن ضعيفة في التمثيل، وعموماً دلوقت الناس تقدر تشتري الشهرة والفلولوز عادي».

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

جدير بالذكر أن الفنان ياسمين صبري خرجت من السباق الرمضاني المنصرم، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.