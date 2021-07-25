/642012/البنك-الأهلي-المصري-ممكن-تفوز-بجايزة-5-الالاف-جنيه

البنك الأهلي المصري ممكن تفوز بجايزة 5 الالاف جنيه وذلك عن شهري يوليو الجاري وشهر أغسطس المقبل حيث أن البنك الأهلي المصري يسعى جاهدًا على توفير كل أنواع سبل الراحة .

دوت الخليج جوائز مغرية من البنك الأهلي جوائز البنك الأهلي المصري يمكمن لعملاء البنك الأهلي المصري وحاملي بطاقات الائتمان من الأنواع أدناه فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 5000 جنيها شهريا ولمدة عام بصفة منتظمة بإجمالي 60000 جنيها مصريا.

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