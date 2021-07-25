الأوقاف تعلن شروط قبول دفعة جديدة بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيانها، اليوم الأحد، إنه من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2020 - 2021 لغة إنجليزية من محافظة "القاهرة الكبرى" بمصروفات دراسية 6 آلاف جنيه عن كل عام دراسى بخلاف الكتب والزى المدرسى، تدفع بعد اجتياز الاختبارات الشخصية، والكشف الطبى، وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بـ 3 أيام، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وكشفت الوزارة عن شروط القبول وشملت:

1- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل، واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية.

2- أن لا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

3- أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2020-2021م.

4- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: "الاختبارات الشخصية – الكشف الطبى- كشف الهيئة".

5- اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول7 درجات من 10 درجات، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول 7 من 10 درجات، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، اختبار القدرات العامة".

وأكدت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1- طلب الالتحاق.

2- قيمة كراسة القبول بمبلغ 750 جنيها شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة، وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول.

3- فيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض.

4- صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة، وبيان نجاح للصف السادس الابتدائى.

5- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

6- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة.

7- عدد 8 صور حديثة 4 × 6.

8- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

9- إيصال كهرباء حديث.

وذكرت أن الأوراق المطلوبة تقدم بمقر المعهد، بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من 26 يوليو 2021، وحتى 12 أغسطس 2021 وفى حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع المبلغ كاملاً خلال 3 أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمى أوقاف أونلاين.