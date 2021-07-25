تجديد حبس 18 متهمًا من بينهم نائب الجن والعفاريت بـ«الاثار الكبرى»

/642004/تجديد-حبس-18-متهما-من-بينهم-نائب-الجن-والعفاريت-بـالاثار-الكبرى

أمر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلمانى السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًا «نائب الجن والعفاريت»، وذلك فى واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس المتهمين في قضية « الاثار الكبرى»

وكانت اصدرت النيابة العامة بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

وقالت النيابة العامة فى بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه فى أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التى يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه فى أثريتها.

اعترافات المتهمين

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابى بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقى المتهمين سوى المضبوط معه.

وفي سياق أخر اليوم قررت نيابة حلوان الجزئية، حفظ التحقيقات في انتحار فتاة شنقًا بعد مغافلة أهلها بسبب يأسها من سن الزواج، ومعايرة أقاربها لها بكلمة «يا عانس»، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

بسبب سن الزواج

جدير بالذكر تخلصت فتاة من منطقة العزبة القبلية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان من حياتها بعد أن غافلت أسرتها وقامت بشنق نفسها، ليأسها من الزواج.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد والمقدم إسماعيل ايهاب بلاغا من المواطنين، يفيد قيام فتاة تدعى «ياسمين.ع.ا» 32 عامًا، بشنق نفسها داخل غرقة نومها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.