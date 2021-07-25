/642000/بصور-رومانسية-زوجة-محمد-الشرنوبي-تهنئه-بنجاح-حفلته-في-جدة

حرصت رندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام على تهنئة زوجها الفنان محمد الشرنوبي على نجاح حفلته في جدة والحضور الكبير من الجمهور في السعودية.

دوت الخليج يرصد احتفال رندا رياض بنجاح حفل زوجها الفنان محمد الشرنوبي بجدة

رندا رياض برفقة زوجها محمد الشرنوبي بحفل جدة

ونشرت رياض مجموعة من الصور تجمعها بأحضان زوجها الشرنوبي من حفل جدة ،أمس، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا حبيبي على نجاح امبارح الكبير.. إن شاء الله تحقق كل أحلامك".

حفل محمد الشرنوبي بجدة

وصل ظهر أمس، الفنان محمد الشرنوبي لمطار جدة لاحياء حفل جماهيري كبير بالمشاركة مع الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، ونشر الفنان و الشركة المنظمة فيديو لوصوله المطار.

يذكر أن هذا أول حفل للفنان في المملكة العربية السعودية بعد ان تلقى مكالمة هاتفية من المستشار تركي آل الشيخ تدعوه للقيام بالحفلات بالمملكة بدعم منه شخصياً.

وكان الشرنوبي قد ألغى حفله الغنائي المقرر إقامته أمس الأربعاء في الساحل الشمالي بعد أن تم إلغاء 70% من حجوزات الجمهور بعد أن أعلنت المنتجة سارة الطباخ أن نقابة المهن الموسيقية قررت عدم إصدار تصاريح للحفل بسبب حصولها علي حكم بسريان عقدها مع الشرنوبي.

مسلسل حلوة الدنيا سكر

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل «حلوة الدنيا سكر» بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني ومحمود عبد المغني وأحمد سلطان وعمر الشناوي وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.