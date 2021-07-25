/641995/للمرة-الثانية-تجديد-حبس-المتهم-بتحرش-طفلة-أوسيم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، للمرة الثانية، حبس موظف بتهمة هتك عرض طفلة بالقوة في أوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيق، اليوم الأحد 25 يوليو 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحقيقات النيابة العامة حول تحرش طفلة أوسيم

تحرش بها بالقوة والعنف

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن الطفلة لم تبلغ 18 عاما، وأن المتهم تحرش بها بالقوة والعنف وهددها في حالة كشف أمره، مشيرة إلى أنه تبين أن والدة المجني عليها تعمل بأجر لدى المتهم.

وكشفت التحقيقات «أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن زوجها، ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا، ثم خلال شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها، وقد احتفظ شريكه بالتصوير حتى نشبت بينهما خلافات في العمل، فنشر المذكور المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا به وانتقامًا منه، ورصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة".

هوية المجني عليها والمتهم

وتابعت «كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري لتحديد هوية المجني عليها والمتهم، فنجحت التحريات في التوصل لهما، وسألت النيابة العامة المجنيَّ عليها ووالدتها حول تفاصيل ما حدث، وأمرت بضبط المتهم واستجوبته بعد إلقاء القبض عليه وأقرَّ بارتكاب جريمته وبصحة ظهوره في المقطع المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا، وقبلت الاستقالة -التي تقدم بها- من عمله، وجارٍ استكمال التحقيقات».