حريقة في وزارة التنمية المحلية..والداخلية تكشف السبب

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كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات حريق اندلع بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، اليوم الأحد 25 يوليو 2021.

وأتضح أن ماسا كهربائيا في وحدة تكييف نتج عنها اشتعال النيران في غرفة الأمن على مساحة ٣x٤ أمتار وامتدت إلى "تندة" بمدخل الوزارة وتحديدا منطقة المصعد الكهربائي «الأسانسير». دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق اندلع بديوان التنمية المحلية بالدقى تفاصيل الحادث وكان تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة. ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء هشام صادق، بـ٣ سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة وأتضح بالفحص نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد وسط تواجد مسؤولي الوزارة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي. كما تفقد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة موقع الحريق، مشيدا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني والسيطرة على النيران. وفي سياق أخر أصيب 17 شخصًا نتيجة وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم أتوبيس وميكروباص وسيارتين ملاكي على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا. بلاغ من عمليات النجدة وتلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود مصابين . على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص وسيارتين ملاكي على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ، نتيجة التخطي الخاطئ من احدى السيارتين الملاكي.

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