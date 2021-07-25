/641991/رسميا--ستاد-الإسكندرية-يستضيف-مباراة-الزمالك-وغزل-المحلة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة على ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل، في تمام السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

موعد المباراة

وشهد معسكر الزمالك المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل، فى الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز، تعرض الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

مران الزمالك

وقام البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني للاعبين لتنفيذه في المران الصباحي، في حين سيركز الجهاز الفني في التدريب المسائي على بعض الجوانب الفنية والخططية.

و ينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام منتخب القسم الثاني غدا الإثنين على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الجاري.

ما أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء .

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.