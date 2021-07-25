أغسطس المقبل يشهد منافسة سينمائية جديدة..«موسى والعنكبوت» في المقدمة

/641989/أغسطس-المقبل-يشهد-منافسة-سينمائية-جديدةموسى-والعنكبوت-في-المقدمة

بعد حالة الانتعاش التي حلت على دور العرض المصرية بموسم عيد الأضحى قرر موزعي الأفلام السينمائية خوض منافسة جديدة من خلال عرض باقة من أفضل الأعمال التي يترقب العديد من الجمهور عرضها، ومن المقرر أن تكون تلك المنافسة الأقوى في تاريخ السينما بعد منافسة أفلام عيد الأضحى التي شهدت كل من فيلم “العارف، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وفيلم مش أنا”.

دوت الخليج يرصد قائمة بالأفلام المقرر طرحها في أغسطس المقبل

فيلم الخيال العلمي موسى

يأتي على قمة الأفلام المختارة لعرضها ضمن منافسة شهر أغسطس فيلم “موسى” التي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، ومن المقرر عرضه بداية من 11 أغسطس.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، شارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

فيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي

ويستعد الفنان محمد هنيدي لطرح فيلمه الجديد “النمس والإنس” في 4 أغسطس المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب تخوف صناع العمل من عدم جني الايرادت المتوقعة للفيلم، وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

فيلم العنكبوت يشهد تعاون السقا مع منى ذكي بعد فترة انقطاع

حدد صناع «العنكبوت» يوم 18 أغسطس موعد نهائي لطرحه بدور العرض ويشارك بالعمل كلا الثنائي أحمد السقا والفنانة منى ذكي بعد فترة انقطاع طويلة عن العمل سويا اذ شاركا في عدد من المسرحيات والأفلام أشهرها فيلم “تيمور وشفيقة” الذي لا يزال الجمهور ينتظر عرضه حتى الأن.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلك 200 جنيه لنيللي كريم

واستقر أيضا صناع فيلم «200 جنيه» بطولة الفنانة نيللي كريم على 18 أغسطس كموعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية اذ أن أصبح جاهز للعرض منذ مدة ليشارك في المنافسة الصيفية للأفلام المعروضة بالسينمات، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.