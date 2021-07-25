/641988/توقيت-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نادي اسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 26 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام أسوان عبر قنوات أون تايم سبورت.

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ويستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر، لمباراة الانتاج الحربي، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء.

قائمة الأهلي في مواجهة الإنتاج

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

هدف الأهلي في المباراة

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة.

وتعادل في 7 مواجهات أمام وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

حسين الشحات ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم حسين الشحات في التدريباات الجماعية للنادي الأهلي، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراته القادمة أمام فريق الانتاج الحربي، ضمن منافسات المباريات المؤجلة للفريق الأحمر في بطولة الدولاري العام، وظهر حسين الشحات وهو يشارك مع زملائه في الفريق بالتدريبات الجماعية الخاصة بالمارد الأحمر.

يذكر أن حسين الشحات، كان قد اشتكى من الإصابة في ركبته، وأكدت الإشاعات التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إصابة الشحات بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية، وأصبح جاهزا لخوض مباراة الأهلي القادمة أمام فريق الانتاج الحربي.