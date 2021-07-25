رياح وشبورة صباحية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - فيما تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وترتفع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بواقع 2 ـ 4 درجات عن الحرارة المتوقعة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فهى كما يلى:

الأحد 25 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 34 36

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 37 40

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 40 41

الإثنين 26 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 34 36

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 37 40

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 41 42

الثلاثاء 27 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 36 38

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 40 41

الأربعاء 28 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 38 40

السواحل الشمالية 33 46

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43

الخميس 29 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 38 40

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43

الجمعة 30 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 38 40

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43